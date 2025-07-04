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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 4 TEMMUZ 2025: Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 4 Temmuz 2025 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, Asya seansında Cuma günü önceki seanstaki sert kayıpların ardından yükseldi. Sarı metal, ABD mali açık endişeleri ve Washington'ın yaklaşan tarife kararı nedeniyle haftalık yükselişe hazır durumda. Saat 14.50 itibarıyla ons altın, 3 bin 326 dolar seviyesinde. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 07:51 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:56
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