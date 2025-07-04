Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve hediyelik altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükseliş gösteriyor. Sarı metal, Asya seansında Cuma günü önceki seanstaki sert kayıpların ardından yükseldi. Değerli maden, ABD mali açık endişeleri ve Washington’ın yaklaşan tarife kararı nedeniyle haftalık yükselişe hazır durumda. Saat 14.50 itibarıyla gram altın 4.274 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…