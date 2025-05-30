Altın fiyatlarında negatif seyir sürüyor! 30 Mayıs Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Canlı altın fiyatları 30 Mayıs Cuma günü de gündemde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Yatırımcılar altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde doların hafif yükselmesiyle birlikte düşüş kaydetti. Gram altın saat 10.00 itibarıyla 4 bin 159 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları 30 Mayıs 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları negatif seyrini sürüyor. ABD federal mahkemesinin Başkan Donald Trump’ın tarifelerini engellemesi, altının güvenli liman cazibesini zayıflattı. Bu kararın yanı sıra doların hafif yükselmesi, ons altının değer kaybetmesine ve iç piyasada altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. İşte 30 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.158,5410
Satış: 4.159,0200
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.316,42
Satış: 3.319,55
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.653,6600
Satış: 6.799,9900
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.614,6200
Satış: 27.116,7800
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.838,00
Satış: 27.176,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.271,20
Satış: 13.605,18
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.625,61
Satış: 27.127,14
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.406,24
Satış: 28.098,28
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.252,22
Satış: 3.211,44
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.755,36
Satış: 3.977,87
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.889,00
Satış: 68.045,00
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