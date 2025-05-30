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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 MAYIS 2025: Altında negatif seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında negatif seyir sürüyor! 30 Mayıs Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 30 Mayıs Cuma günü de gündemde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Yatırımcılar altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde doların hafif yükselmesiyle birlikte düşüş kaydetti. Gram altın saat 10.00 itibarıyla 4 bin 159 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 07:51 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:01
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