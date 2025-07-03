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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 3 TEMMUZ 2025: Altın geriledi! Bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları geriledi! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 3 Temmuz Perşembe verileri araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Altın, ABD'den gelecek kritik istihdam verileri öncesinde üç günlük yükselişin ardından geriledi. Güncel verilere göre, ons altın 3358 dolar, gram altın ise 4270 TL seviyesinde. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 07:35 Güncelleme: 03.07.2025 - 17:28
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