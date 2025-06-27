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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 HAZİRAN 2025: Altın fiyatları düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 28 Haziran Cumartesi günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, dün ABD dolarının euro ve sterlin karşısında değer kaybetmesi ile bir miktar yükseliş yaşamıştı. Ancak dün akşam yayınlanan ABD büyüme ve işsizlik verileri ile sarı metal düşüş seyrine girdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları kaç TL? İşte 28 Haziran 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 07:50 Güncelleme: 28.06.2025 - 00:20
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