Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Değerli metal yeni haftaya kayıpla başlamıştı. Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Fed'in faiz indirimine gidileceğine yönelik beklentiler altını yukarı yönlü desteklese de ABD-Çin geriliminin azalması güvenli limana yönelik talebi azaltıyor. Bugün saat 09.45 itibarıyla ons altın 3 bin 963 dolar seviyesindeyken, gram altın 5.335 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...