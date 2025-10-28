Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 28 Ekim 2025 Salı günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Doların değer kazanması ve ABD ile Çin arasında ticaret gerilimlerinin yumuşadığına dair işaretler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına olan ilgisini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor. Saat 09.45 itibarıyla ons altın 3 bin 963 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
- 1
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Değerli metal yeni haftaya kayıpla başlamıştı. Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Fed'in faiz indirimine gidileceğine yönelik beklentiler altını yukarı yönlü desteklese de ABD-Çin geriliminin azalması güvenli limana yönelik talebi azaltıyor. Bugün saat 09.45 itibarıyla ons altın 3 bin 963 dolar seviyesindeyken, gram altın 5.335 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.334,8950
Satış: 5.335,6100
- 3
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.962,09
Satış: 3.963,31
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.535,8300
Satış: 8.723,7200
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.143,3300
Satış: 34.788,1800
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.560,00
Satış: 36.991,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.031,27
Satış: 17.460,72
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.169,31
Satış: 34.814,65
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.631,68
Satış: 38.590,84
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.089,94
Satış: 4.191,62
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.116,65
Satış: 5.375,45
- 12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 91.067,00
Satış: 92.341,00
-
- 13