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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MAYIS 2025: Altın yeni haftaya düşüşle başladı! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın yeni haftaya düşüşle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 26 Mayıs Pazartesi verileri araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını 9 Temmuz 2025'e ertelediğini duyurmasının ardından yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 3 bin 346 lira seviyesinden işlem görürken, gram altın ise 4 bin 188 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 26 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 07:49 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:12
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