Altın yeni haftaya düşüşle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 26 Mayıs Pazartesi verileri araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını 9 Temmuz 2025'e ertelediğini duyurmasının ardından yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 3 bin 346 lira seviyesinden işlem görürken, gram altın ise 4 bin 188 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 26 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
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Canlı altın fiyatları 26 Mayıs 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği'ne yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını ertelediğini duyurmasının ardından altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. ABD'de ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından Türkiye'de altının gram fiyatında da hafif bir gerileme yaşandı. Gram altın saat 10.10 itibarıyla 4 bin 188 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 26 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.187,6970
Satış: 4.188,1740
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.345,56
Satış: 3.346,35
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.700,3200
Satış: 6.847,6600
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.800,0600
Satış: 27.305,5800
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.205,00
Satış: 27.470,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.365,07
Satış: 13.701,64
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.816,15
Satış: 27.321,66
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.739,44
Satış: 28.439,75
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.283,64
Satış: 3.240,59
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.806,79
Satış: 4.020,86
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.799,00
Satış: 68.776,00
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