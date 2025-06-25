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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 26 HAZİRAN: Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yatay seyirde! 26 Haziran 2025 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 26 Haziran'da da gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. İsrail ve İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatları doların güç kaybetmesi ile yükseldi. Altının gram fiyatı ise 4 bin 241 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 07:54 Güncelleme: 26.06.2025 - 00:31
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