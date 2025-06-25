Altın fiyatları hafif yükselişte! 25 Haziran Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Canlı altın fiyatları 25 Haziran Çarşamba günü de gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. İsrail ve İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatları doların güç kaybetmesi ile yükseldi. Ons altın fiyatı saat 09.50 itibarıyla 3 bin 324 dolar, altının gram fiyatı ise 4 bin 240 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları 25 Haziran 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Altın fiyatları, ABD doları ve Hazine kağıdı getirilerindeki gerilemenin desteğiyle hafif yükseldi. Ons altın, saat 09.50 itibarıyla 3.324 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 4240 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 25 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Ons altın güne 3324 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3321 dolar, en yüksek de 3335 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3324 dolardan işlem geçiyor.
Gram altın güne 4229 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4227 lira, en yüksek de 4249 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4240 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.240,1320
Satış: 4.240,6290
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.322,86
Satış: 3.324,48
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.784,2100
Satış: 6.933,4300
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.136,8400
Satış: 27.648,9000
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.717,00
Satış: 27.906,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.530,73
Satış: 13.871,56
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.146,29
Satış: 27.658,27
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.015,13
Satış: 28.722,23
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.327,90
Satış: 3.284,30
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.878,34
Satış: 4.084,36
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.079,00
Satış: 69.872,00