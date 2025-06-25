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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 25 HAZİRAN 2025: Altın fiyatları hafif yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları hafif yükselişte! 25 Haziran Çarşamba 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 25 Haziran Çarşamba günü de gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. İsrail ve İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatları doların güç kaybetmesi ile yükseldi. Ons altın fiyatı saat 09.50 itibarıyla 3 bin 324 dolar, altının gram fiyatı ise 4 bin 240 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 07:54 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:02
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