Altın fiyatları 24 Haziran 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altının ons fiyatı, dün gün içinde yüzde 0,8 kadar artış gösterdikten sonra, yaklaşık 3.360 dolar civarında işlem gördü. Bugün ise saat 15.30 itibarıyla ons altın 3 bin 358 lira, gram altın ise 4 bin 298 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 24 Haziran 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…