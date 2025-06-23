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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. Güncel verilere göre, gram altın 4 bin 318 liradan alınıp satılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 23:58 Güncelleme: 23.06.2025 - 23:58
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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