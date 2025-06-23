YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde en çok araştırılanlar arasında zirveye yerleşti. Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturumda düzenleniyor. 21 Haziran’da TYT oturumu ile başlayan üniversite sınavı, 22 Haziran'da düzenlenen AYT ve YDT oturumları ile sona eriyor. Sınava giren adaylar ise YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Bu sebeple ÖSYM sınav takvimi kontrol ediliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite sınav sonuç sorgulama nasıl yapılacak? İşte (TYT-AYT-YDT) 2025 YKS sonuç tarihi…