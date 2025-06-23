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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 23 HAZİRAN 2025: Altında ibre aşağı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. Altın, ABD'nin hafta sonu İran'a yönelik İsrail ile saldırısının ardından, İran'ın vereceği yanıtı beklerken önceki yükselişini tersine çevirdi ve hafifçe değer kaybetti. Güncel verilere göre, saat 07.45 itibarıyla ons altın 3 bin 369 liradan işlem görürken, gram altın 4 bin 291 liradan alınıp satılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 08:41 Güncelleme: 23.06.2025 - 08:41
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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