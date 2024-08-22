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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 23 Ağustos 2024: Altında rekor yükseliş sürüyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı

        Altında rekor yükseliş sürüyor! 23 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Altın fiyatları bu haftayı yükselişle sürdürüyor. Fed'in 18 Eylül'de faiz oranında 25 baz puan indirim yapmasına güçlü bir ihtimal olarak bakılırken, piyasa beklentisi altını destekliyor. Bu nedenle gram altın daha önce hiç görmediği bir zirveye ulaşarak 2 bin 700 TL seviyesine çıktı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 23 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 07:09 Güncelleme: 23.08.2024 - 00:07
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