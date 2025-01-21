Altın fiyatları 21 Ocak 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları geçen hafta üst üste kırdığı rekorların ardından haftaya yeniden rekor kırarak başladı. Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını düşürmesiyle beraber bir dönem satıcılı seyreden altın son zamanlarda güç kazandı. Anlık verilere göre gram altın 3 bin 118 lira, çeyrek altın 5 bin 98 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 21 Ocak 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…