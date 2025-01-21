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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 22 OCAK 2025: Altın 'Trump' etkisiyle rekor kırdı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın 'Trump' etkisiyle rekor kırdı! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği haftanın üçüncü iş gününde de yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, ABD'de ikinci Trump dönemi ile yükselişe geçti. Güne 3099 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3 bin 117 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 07:23 Güncelleme: 22.01.2025 - 00:06
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