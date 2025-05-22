Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. ABD hükümetinin artan borç yüküne yönelik endişeler ve 20 yıllık Hazine tahvillerine olan zayıf talep nedeniyle yatırımcılar, güvenli liman arayışına yöneldi. Böylece altın fiyatları 2 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın 3 bin 336 dolara yükselerek 9 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gram ise 4 bin 156 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları 22 Mayıs 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesi sonucu bugün iki haftanın en yüksek sevisini gördü. Düşüş trendinden kurtularak yönünü yukarı çevren gram altın, ons altın tarafında yaşanan gelişmelerle birlikte yeni güne yüzde 0,5 yükselişle başladı. Altının gramı, şu sıralar 4 bin 156 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 22 Mayıs 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.156,4850
Satış: 4.156,9590
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.340,67
Satış: 3.341,33
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.650,3800
Satış: 6.796,6300
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.601,5000
Satış: 27.103,3700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.226,00
Satış: 27.434,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.259,45
Satış: 13.593,57
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.602,03
Satış: 27.103,99
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.484,15
Satış: 28.170,87
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.285,55
Satış: 3.237,17
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.809,53
Satış: 4.015,48
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.854,00
Satış: 68.690,00
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