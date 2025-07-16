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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 16 TEMMUZ 2025: Altın yeniden yükselişte! Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları yeniden yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Dün açıklanan ABD enflasyon verileri ile gerileyen altın fiyatları bu sabah yeniden yükselişe geçti. Gram altın saat 09:50 itibarıyla 4 bin 323 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira? İşte 16 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 09:51 Güncelleme: 16.07.2025 - 09:51
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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