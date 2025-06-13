Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem günün altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. İsrail’in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği askeri saldırının ardından petrol fiyatları yükseldi ve güvenli liman altına olan talebi artırdı. Altının ons fiyatı yüzde 1.3 artışla 3430 dolara yükseldi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Haziran 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı.