Altın fiyatları yükselişte! İşte, 14 Haziran Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 14 Haziran Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından petrol fiyatları yükseldi ve yatırımcılar altın gibi güvenli limanlara yöneldi. Altının ons fiyatı yüzde 1.3 artışla 3430 doları gördü. Gram altın ise 4373 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Daha sonra dengelenen altının gram fiyatı şu sıralar 4339 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 14 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem günün altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. İsrail’in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği askeri saldırının ardından petrol fiyatları yükseldi ve güvenli liman altına olan talebi artırdı. Altının ons fiyatı yüzde 1.3 artışla 3430 dolara yükseldi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Haziran 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış:4.359,0950
Satış: 4.358,3950
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.426,54
Satış: 3.427,46
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.974,6600
Satış: 7.128,0200
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.772,7900
Satış: 28.297,0000
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.228,00
Satış: 28.376,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.838,57
Satış: 14.187,28
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.764,47
Satış: 28.288,45
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.684,29
Satış: 29.407,97
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.371,95
Satış: 3.331,20
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.949,76
Satış: 4.152,74
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.350,00
Satış: 71.045,00
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