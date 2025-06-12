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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 13 HAZİRAN: Altında yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Ortadoğu'da yaşanan gerilim ve küresel ticaret belirsizlikleri, yatırımcıları yeniden altına yöneltti. Altın fiyatları, güvenli liman talebindeki artışla birlikte yükseldi. Külçe altın, önceki seansta yüzde 1 yükseldikten sonra bu sabah yüzde 0,6 artarak ons başına yaklaşık 3.373 dolara kadar çıktı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 07:47 Güncelleme: 13.06.2025 - 00:30
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