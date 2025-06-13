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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 13 HAZİRAN 2025: İsrail İran'a saldırdı, altın tırmanışa geçti! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! İşte Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 13 Haziran Cuma verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından petrol fiyatları yükseldi ve yatırımcılar altın gibi güvenli limanlara yöneldi. Altının ons fiyatı yüzde 1.3 artışla 3430 doları gördü. Gram altın ise 4373 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Daha sonra dengelenen altının gram fiyatı şu sıralar 4336 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 13 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 07:48 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:07
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