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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 11 HAZİRAN 2025: Altında ibre yukarı yönde! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında hareketlilik var! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildi. Bu gelişme sonrası altın fiyatları hareketlendi. Güne yükselişle başlayan gram altın, 4 bin 195 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün ons altın, tam altın, yarım altın, gram altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 11 Haziran 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 07:50 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:19
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