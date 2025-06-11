Altın fiyatları 11 Haziran 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Geçen hafta 4 bin 305 TL’yi gördükten sonra düşüşe geçen gram altın, yeni haftada yeniden hareketlendi. Bu hafta altın piyasasında yönü ABD ile Çin arasında yaşanan müzakereler belirleyecek. Ticaret müzakerelerinin yanı sıra bugün açıklanacak ABD enflasyon rakamları da altında yönü tayin edecek. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 11 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…