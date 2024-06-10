Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! 10 Haziran canlı altın fiyatları alış-satış tablosu
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Kapanışta sert düşüş yaşayan gram altın, geçtiğimiz haftayı 2 bin 400 lira seviyesinin altında tamamladı. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları bugün değer kazanıyor. 10 Haziran Pazartesi günü ons altın 2 bin 298 dolardan; gram altın ise 2 bin 397 TL'den alıcı buluyor. İşte, 10 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Altın fiyatları bugün yatırımcıların odağında yer alıyor. Son haftalarda dalgalanmalar yaşayan altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yatırımcılar ve altın alacakların merakla takip ettiği 10 Haziran 2024 Pazartesi günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 382 liradan yaparken; 10 Haziran Pazartesi günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 397 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 895 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 920 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.397,36
Satış: 2.397,76
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.298,66
Satış: 2.299,06
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.835,77
Satış: 3.920,34
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.343,08
Satış: 15.633,41
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.647,57
Satış: 7.840,69
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.343,08
Satış: 15.633,41
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 15.888,36
Satış: 16.289,52
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.290,42
Satış: 1.704,01
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.192,44
Satış: 2.315,48