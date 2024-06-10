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        Haberler Bilgi CANLI ALTIN FİYATLARI | 10 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu ile çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?

        Altın alacaklar dikkat: Yükseliyor! 10 Haziran canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Kapanışta sert düşüş yaşayan gram altın, geçtiğimiz haftayı 2 bin 400 lira seviyesinin altında tamamladı. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları bugün değer kazanıyor. 10 Haziran Pazartesi günü ons altın 2 bin 298 dolardan; gram altın ise 2 bin 397 TL'den alıcı buluyor. İşte, 10 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 07:22 Güncelleme: 10.06.2024 - 07:22
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