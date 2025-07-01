Altın fiyatları 1 Temmuz Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerine yeniden başlayacağına dair iyimserlikle ikinci günde de yükseldi. Külçe altın, Pazartesi günü yüzde 0,9 yükseldikten sonra yaklaşık 3.310 dolar seviyesinde işlem gördü. Anlık verilere göre gram altın, saat 15.30 itibarıyla 4294 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 1 Temmuz 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…