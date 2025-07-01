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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 1 TEMMUZ 2025: Altında yükseliş devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! 1 Temmuz Salı Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerine yeniden başlayacağına dair iyimserlikle ikinci günde de yükseldi. Yatırımcılar, 2025 yılında en az iki faiz indirimi olasılığını fiyatlamaya başladı. Perşembe günü açıklanacak istihdam raporu da ABD Hazine tahvillerinde getirilerin düşmesine neden olabilecek olası bir etken olarak görülüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte, 1 Temmuz 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 07:31 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:37
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