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        Haberler Kültür-Sanat Canım İstanbul sergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor

        Canım İstanbul sergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor

        Türk edebiyatına iz bırakmayı başaran şair, romancı ve oyun yazarı Necip Fazıl Kısakürek'in Canım İstanbul şiirinden yola çıkılarak hazırlanan sergi, AKM'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 14:45 Güncelleme: 22.05.2025 - 14:46
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        Necip Fazıl'ın dünyasına dijital bir yolculuk
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        Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından hayata geçirilen ve her yıl büyük ilgi gören Bir Şiir Bir Hayat sergi serisinin dördüncüsü olan Canım İstanbul sergisi, 24 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor.

        ŞİİR, ŞEHİR VE ZAMAN ARASINDA BİR YOLCULUK

        Bu yılki sergi, Necip Fazıl Kısakürek’in Canım İstanbul şiiri üzerinden, İstanbul’un geçmişi, bugünü ve değişmeyen ruhunu nostaljik bir İstanbul tramvayı eşliğinde dijital bir yolculukla anlatıyor.

        Dijital enstalasyonlarla zenginleştirilen deneyim, ziyaretçileri şiirsel bir atmosferde İstanbul’un siluetine ve derinliklerine götürüyor.

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        YAPAY ZEKA İLE NECİP FAZIL İLE BİREBİR SOHBET

        Bir ilk olarak, sergide ziyaretçilere yapay zeka destekli interaktif bir sistem aracılığıyla Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme fırsatı sunuluyor. Bu teknoloji sayesinde Necip Fazıl Kısakürek’e doğrudan sorular yöneltmek ve onun düşünce dünyasına temas etmek mümkün hale geliyor.

        BABA-OĞUL ARASINDAKİ DERİN BAĞA TANIKLIK

        Necip Fazıl’ın kişisel eşyaları ve hayatının dönüm noktalarını yansıtan fotoğrafların da görülebileceği sergide, oğlu Mehmed Kısakürek’e de özel bir yer ayrılıyor.

        Touchwall teknolojisi ile yapay zekâ bir araya getirilerek, ziyaretçiler Necip Fazıl ile oğlu arasındaki derin bağa ve ortak hatıralara tanıklık edebiliyor. Ses klonlama teknolojisi ile oluşturulan bu alanda, geçmişin izlerini ve ortak hafızayı doğrudan iki neslin sesinden dinlemek mümkün oluyor.

        NECİP FAZIL İLE FOTOĞRAF İMKANI

        Sergi sonunda ziyaretçiler, Necip Fazıl ile sanal ortamda hatıra fotoğrafı çektirme imkanı bulacaklar.

        Yalnızca bir sanat ve edebiyat etkinliği olmanın ötesinde İstanbul’un ruhuna ve Necip Fazıl’ın derin şiirsel dünyasına açılan dijital bir kapı niteliğindeki sergiyi 29 Mayıs’a kadar tüm sanatseverler AKM’de ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Canım İstanbul sergisi
        #Necip Fazıl
        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
        #AKM
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