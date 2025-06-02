Candan Şeviktürk, Miss Supranational'da ilk 21'e girdi
Miss Turkey ikincisi Cemre Üker'in yarışmadan çekilmesiyle Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Candan Şeviktürk, Polonya'da düzenlenen Miss Supranational yarışmasında ilk 21'e kalmayı başardı
Geçtiğimiz yıl Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda ikinci olarak Miss Supranational'da Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Cemre Üker, kişisel sebeplerden dolayı bu hakkından feragat ettiğini açıklamıştı. Bu kararın ardından Miss Turkey organizasyonu, Üker'in ünvan ve tacının geri alındığını duyurdu.
Miss Turkey'den yapılan açıklamaya göre, 9 - 28 Haziran 2025i arasında Polonya'da gerçekleştirilecek olan Miss Supranational'da Türkiye'yi, Universita Degli Studi Di Torino Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk 4'üncü sınıf öğrencisi Candan Şeviktürk temsil edecek.
Candan Şeviktürk, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla başarısını paylaştı. 56 yarışmacı arasından ilk 21'e kalmayı başaran Şeviktürk; "Başardık, ilk 21'e girdim. Destek olan herkese çok teşekkür ederim" sözleriyle sevincini dile getirdi.
Fotoğraflar: Instagram