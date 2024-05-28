Çanakkale Savaşları'nda 'Türk askerinin kahramanlığı' belgelere yansımış

Dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen yeni detaylar ortaya çıkıyor. ÇOMÜ AÇASAM Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, akademik çalışma esnasında 2'nci Tümen'in 1'inci Alay'ına ait harp ceridelerini deşifre etti. Dr. Sabah, deşifre edilen harp ceridesinin en kanlı çarpışmalardan birinin yaşandığı döneme ait olduğunu belirterek, Türk askerlerinin kahramanlıklarına ilişkin detayların yer aldığını söyledi.

Çanakkale Savaşları denince akıllara hep 18 Mart ve 25 Nisan tarihlerinin geldiğini söyleyen Dr. Sabah, "Resmi törenlerde zaten 18 Mart'ta yapılmakta. Ancak Çanakkale Muharebeleri içerisinde 8,5 ay süren bir muharebe bütününden bahsediyoruz. Farklı önemli tarihler de mevcut. Bunlardan 19 Mayıs günü ve 24 Mayıs günü yine bizler için önemli tarihler arasında yer almaktadır" dedi.