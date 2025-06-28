Çanakkale'de otomobilin çarptığı emekli albay kurtarılamadı
Çanakkale'de otomobilin çarptığı emekli albay Tahir Keskin, hayatını kaybetti. Çevrede oturanlar, yaşanan kazalar nedeniyle kavşağa ışıklandırma yapılması için yolu trafiğe kapattı
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınlarında Çanakkale-İzmir karayolunda meydana geldi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yolun karşısına geçmeye çalışan emekli albay Tahir Keskin'e (84), R.T. yönetimindeki otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan Keskin, hastaneye götürüldüğü ambulansta hayatını kaybetti.
BAZI VATANDAŞLAR YOLU TRAFİĞE KAPATTI
Öte yandan kazanın ardından bölgedekiler, yaşanan kazalar nedeniyle kavşağa ışıklandırma yapılması için kısa süreli olarak yolu trafiğe kapattı.
Jandarmanın vatandaşlarla konuşmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.