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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de feribot seferleri iptali | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de feribot hatlarında akşam seferlerine fırtına engeli

        Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında bu akşam sefer yapılamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:19 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:19
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        Çanakkale'de feribot seferleri iptali
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        Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında bu akşam sefer yapılamayacak.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan 18.00, Geyikli'den 19.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

        Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Kabatepe'den 21.00, Gökçeada'dan 19.00 saatlerindeki seferler de iptal edildi.

        *Haberin görseli İHA'nın arşivinden alınmıştır.

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