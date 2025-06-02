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        Haberler Gündem Çanakkale'de cam silerken 2. kattan düşen kadın öldü - Güncel haberler

        Cam silerken 2. kattan düşen kadın öldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde cam silerken 2. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 00:26 Güncelleme: 02.06.2025 - 00:26
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        Cam silerken 2. kattan düştü
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        Sarmaşıklı mevkisinde bulunan Emek 1 Sitesi'ndeki apartmanın 2. katındaki dairenin camlarını silen Vesile A. (69), dengesini kaybederek zemine düştü.

        Komşularının durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Vesile A. ağır yaralı olarak Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Vesile A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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