Çanakkale'de bir ayda 132 yangın: 2 bin 625 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu

Çanakkale bölgesindeki hava ve kara gücü hakkında da bilgi veren Müdür Enver Demirci, "Bu sene bölgemizde planlanan 1 adet idare helikopter Orman Genel Müdürlüğü tarafından bölgemize tahsis edildi. Yangın sezonu boyunca yangınların idare, koordinasyonunda görevli olacak. 3 adet su atar helikopter planlandı. Ayrıca havaalanında da 4 uçağımız sezon boyunca hizmet vermeye devam edecek. Hava gücümüzü geçmiş yıllara nazaran daha güçlü bir şekilde planlandı ve bunların etkisiyle yangınlara daha seri müdahale etme imkanı buluyoruz. Bölgemizde 1 İHA'mız var. Yangın sezonu boyunca ormanların gözetlenmesi, orman yangınlarına karşı erken ve etkin müdahale açısından oldukça katkı sağlıyor. 27 adet gözetleme kulemiz var. Kulelerimiz bir kısmında ve bunun haricinde hakim noktalarda 30 adet kameramız var. 7/24 ormanları gözetleyerek, hem orman yangınlarına karşı hem kanun dışı müdahalelere karşı tedbirlerimizi aldık. Müdahalelerimiz devam ediyor. Bu sene 5 adet su toplama çukuru diyoruz. Bunlar yaklaşık 600 ile 800 ton arasında kapasitesi var. 1 helikopterin 3 ton su alabildiğini düşünürsek ne kadar etkin olabileceği de ortaya çıkıyor. Bu sene yaptıklarımızla beraber toplamda sadece Orman Genel Müdürlüğü tarafından bölgemizde 56 adet su toplama çukuru yapıldı. Bunlarda yine hava araçlarının daha etkin ve verimli kullanılması noktasında ciddi katkılar sağlamaktadır" diye konuştu.