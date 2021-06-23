AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Yaman'a, sevgilisi Leotta da eşlik etti. Aşıklar, İstanbul'daki ilk günlerinde Boğaz turu yaptı. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u tanıttı. Leotta o anları da sosyal medya hesabından yayınladı. Poyrazköy'de objektif karşısına geçen Leotta, Boğaz manzarasını ve Türk mutfağından görüntüleri de takipçileriyle paylaştı.