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        Haberler Spor Motor Sporları Can Öncü, İtalya'da birinci oldu - Motor Sporları Haberleri

        Can Öncü, İtalya'da birinci oldu

        Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6 ayağında ikinci ana yarışı birincilikle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 18:36 Güncelleme: 15.06.2025 - 18:36
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        Can Öncü, İtalya'da birinci oldu!
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        İtalya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Can Öncü, turnuvanın 6. ayağında ikinci ana yarışı birincilikle tamamladı.

        Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı, Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirildi.

        Yamaha BLU CRU Evan Bros takımıyla mücadele eden milli motosikletçi, İtalya'da dün koşulan ilk yarışta 3. olarak podyum sevinci yaşadı.

        Bugün gerçekleştirilen ikinci ana yarış ise yaşanan bir kaza sonrasında bitime 5 tur kala kırmızı bayrak kaldırılarak sonlandırıldı. Bu sırada önde bulunan Can Öncü de yarışı birinci tamamlamış oldu.

        Orelac Racing Verdnatura takımından İspanyol Jaume Masia yarışı ikinci, Renzi Corse takımından Fransız Valentin Debise de üçüncü sırada bitirdi.

        Genel klasmanda Pata Yamaha takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi 210 puanla birinci, Can Öncü 163 puanla ikinci, MV Agusta Reparto Corse ekibinden Hollandalı Bo Bendsneyder de 156 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

        Dünya Supersport Şampiyonası'nın yedinci etabı 11-13 Temmuz tarihlerinde Birleşik Krallık'taki Donington Park Pisti'nde yapılacak.

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