Camdaki Kız'ın Nalan'ıydı! Burcu Biricik'in asıl mesleği şaşırttı!
Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran güzel oyuncu Burcu Biricik, asıl mesleğiyle gündem oldu. Ünlü ismin asıl mesleğini duyanlar şaştı kaldı!
- 1
Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan ve geçtiğimiz aylarda final yapan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle gönüllere taht kuran Burcu Biricik, asıl mesleğiyle gündem oldu.
- 2
Bugüne kadar; 'Şeref Meselesi', 'Hayat Şarkısı', 'Ulan İstanbul', 'Kırmızı Oda', 'Kuzgun', 'Camdaki Kız' ve 'Fatma' gibi sevilen dizilerde rol alan Burcu Biricik'in asıl mesleği aslında oyunculuk değilmiş.
- 3
Başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Burcu Biricik'in arkeolog olduğu ortaya çıktı.
-
- 4
Güzelliği ve oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olmuş.
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9