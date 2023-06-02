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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim olacak, açıklandı mı? 2023 Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın kim olacağı merak konusu oldu. 28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 Haziran 2023 Cuma günü, TBMM Genel Kurulu toplanıyor. 28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine ile birlikte bakanlar listesini açıklayacak. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hakkında merak edilenler...

Giriş: 02.06.2023 - 19:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından tüm gözler kurulacak olan Yeni Kabine listesi ve Bakanlar Kurulun'a çevrildi. 28. dönem Milletvekili seçimleri resmi sonuçları açıklanırken Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. TBMM yeni yasama dönemine 2 Haziran'da başlıyor. "En yaşlı üye" sıfatıyla görevi Mustafa Şentop'tan devralacak olan Devlet Bahçeli yemin ettikten sonra Meclis'i açacak. 600 milletvekili yemin edecek. Yeni Kabine listesi üyelerinin 3 Haziran 2023 Cumartesi akşamı açıklanması beklenirken gözler "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim olacak? Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?" sorularına çevrildi. İşte 2023 Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hakkında detaylar...

  • YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?

    Yeni Kabine'nin ne zaman kurulacağı henüz açıklanmadı. 28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanırken TBMM İçtüzüğü’ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran 2023 Cuma günü, TBMM Genel Kurulu toplanacak.

  • YENİ BAKANLAR KİMLER OLACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasında bulunurken gözler "Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?" sorularına çevrildi.

    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI KİM OLDU?

    Fakat yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı henüz açıklanmadı. Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimlerin netleşmesiyle yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da belli olacak. Yeni Kabine listesi üyelerinin Haziran ayında resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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