Çağlar Hazal'dan, Samet Akaydın'a romantik doğum günü mesajı
Çağlar Hazal, Çaykur Rizesporlu futbolcu sevgilisi Samet Akaydın'ın doğum gününü birlikte çıktıkları romantik bir yemekte paylaştığı mesajla kutladı; "Seni her şeyden çok seviyorum"
Ara transfer döneminde Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan Samet Akaydın, 31 yaşına girdi.
Milli futbolcunun doğum gününü, geçtiğimiz yıl ilişkilerini duyurduğu oyuncu sevgilisi Çağlar Hazal, duygusal bir mesajla kutladı.
Çağlar Hazal, birlikte çıktıkları romantik bir yemekten fotoğraf paylaşarak; "Seni her şeyden çok seviyorum... Nice mutlu yıllara, birlikte, el ele" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram