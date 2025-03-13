Çağlar Hazal'dan, Samet Akaydın'a romantik doğum günü mesajı

Ara transfer döneminde Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan Samet Akaydın, 31 yaşına girdi.

Çağlar Hazal, birlikte çıktıkları romantik bir yemekten fotoğraf paylaşarak; "Seni her şeyden çok seviyorum... Nice mutlu yıllara, birlikte, el ele" notunu düştü.