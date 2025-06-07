Çağla Şıkel, kaslarını sergiledi
İki çocuk annesi 46 yaşındaki Çağla Şıkel, tatilden fotoğrafını paylaşarak, fit vücudunu, bir kez daha gözler önüne serdi
Sağlıklı yaşam tarzı, düzenli spor alışkanlığı rutinleriyle sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, fit görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.
Alaçatı'da tatil yapan, Çağla Şıkel yeni bir fotoğrafını sosyal medyada yayımladı.
İki çocuk annesi 46 yaşındaki Çağla Şıkel, fit vücudunu yine gözler önüne serdi.
Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde, 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltısının fotoğrafını çekip, sosyal medya sayfasında yayımlamıştı.
Çağla Şıkel, 2008 – 2015 arasında Emre Altuğ ile evlilik yaşamıştı. Ünlü mankenin Uzay ve Kuzey adında iki oğlu dünyaya geldi.