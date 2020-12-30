Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli koronavirüs aşısı için gönüllü olan manken Çağla Şıkel, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Şıkel, "3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil" açıklamasında bulunmuştu.
Ünlü manken paylaşımından sonra sosyal medyadan gelen, ‘Nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı?’ gibi yorumlarına isyan etti.
"SİZ BENİM CESARETİME İNANAMADINIZ"
Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan 41 yaşındaki Şıkel, "Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm. "Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3' çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'mıza başvurarak gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim." dedi.
Şıkel ayrıca, "Bana yapılan aşı da olabilir plesebo da olabilir. Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor. Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi ben de öğrenmiş olacağım. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir. Aslında siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız." ifadelerini kullandı.
"KORONAVİRÜSTEN KORKUN AŞIDAN DEĞİL"
41 yaşındaki manken, "Faz 3 gönüllüsü olarak aşımı oldum. İki hafta sonra 2. doz için geleceğim. Koronavirüsten korkun, aşıdan değil" ifadelerini kullanmıştı.
Çağla Şıkel'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.
Sezin Erbil, Cem Davran, Bengü gibi ünlü isimler Şıkel'in fotoğrafının altına "Hayırlı olsun" diyerek yorum yapmıştı.
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