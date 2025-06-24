Çağla Şıkel'den Bali pozları
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, annesi ve oğullarıyla çıktığı Bali tatilinden renkli fotoğraflar paylaştı
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Çağla Şıkel, annesi ve çocuklarıyla Bali'ye gitti.
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Sezonun yorgunluğunu atan 46 yaşındaki Çağla Şıkel, fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay'ın fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Çağla Şıkel'e annesi Asuman Şıkel de eşlik etti.
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Tatil sezonunu Alaçatı'da açan Çağla Şıkel, fit görünümüyle yine dikkat çekti.
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Çağla Şıkel, 2008 – 2015 arasında Emre Altuğ ile evlilik yaşamıştı. Ünlü mankenin çocukları da bu beraberlikten dünyaya geldi.