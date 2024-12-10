Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayımladığı bülten ile Çağdaş Cam halka arzını onayladığını duyurdu. Halka arz büyüklüğü 840 milyon TL olarak belirlen Çağdaş Cam halka arzının yüzde 25'i halka açık olacak. Peki, "Çağdaş Cam halka arz ne zaman, kaç Lot verir, hisse fiyatı ne kadar? Çağdaş Cam halka arz hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?" İşte Çağdaş Cam halka arz hisse fiyatı...