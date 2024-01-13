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        Haberler Magazin Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi dikkat çekti: Yeni Netflix dizisi "Kübra"dan ilk uzun fragman | Kübra dizisi konusu nedir?

        Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi dikkat çekti: Yeni Netflix dizisi "Kübra"dan ilk uzun fragman

        Yeni Netflix yapımı Türk dizisi "Kübra" için ilk uzun fragman paylaşıldı. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin fragmanı izleyiciler tarafından ilgi gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 14:38 Güncelleme: 13.01.2024 - 14:38
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        • 1

          KÜBRA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

          Yeni Netflix dizisi "Kübra" Gökhan isimli bir karakterin başına gelen olayları konu alıyor. Çevresinde sevilen bir isim olan Gökhan, katıldığı bir arkadaşlık grubunda, Kübra isimli bir kullanıcıdan gizemli bir mesaj alır. Gelecekten geliyor gibi görünün mesajşar, Gökhan'a hem takipçi hem de düşman kazandırır.

        • 2

          KÜBRA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

          Dizinin başrol oyuncusu, sevilen isimlerden Çağatay Ulusoy. Ayrıca Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan ve Erdem Şenocak gibi isimler de 'Kübra' dizisinde yer alıyor.

        • 3

          KÜBRA DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Kübra için paylaşılan ilk video, dizinin yayın tarihinin 18 Ocak olduğunu gösterdi.

        • 4

          KÜBRA DİZİSİNİN İLK UZUN FRAGMANI YAYINLANDI

        • 5
        • 6
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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