Çağatay Çelik yazdı: Hatalar zinciri devam etti
Galatasaray avucunun içindeki Dinamo Kiev'i yediği iki basit golle ellerinden kaçırdı ve ilk 8 ihtimalini zora soktu. Sarı-kırmızılıların savunmada yaptığı zincirleme hatalar bu maçta da devam etti
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UEFA Avrupa Ligi’nde puan tablosunda en iddialı durumda yer alan temsilcimiz Galatasaray ligin dibine demir atmış Dinamo Kiev’le 3-3 berabere kaldı.
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3-1 öne geçen ve maçı rahat bir şekilde götüren sarı-kırmızılılar skorun 3-2’ye gelmesinin ardından kontrolü kaybetti.
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Oyuna sonradan giren Yarmolenko önce skoru 3-2’ye getirdi ardından Davinson Sanchez’in üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla beraberliği kazandırdı.
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Mücadele 3-3’lük eşitlikle noktalanırken Galatasaray adına akıllarda tek soru geldi: Bu savunmaya ne oldu?
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Son iki sezon kazanılan şampiyonlukları savunmasıyla elde eden ve ligin en az gol yiyen ekibi olan Galatasaray bu sezonki 25 maçın 21’inde kalesinde gol gördü.
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Abdülkerim Bardakcı mücadele ardından yaptığı açıklamada yenilen gollerde sorumluluğun büyük bölümünün savunmacılarda olduğunu ancak savunmanın 11 kişiyle yapıldığını ifade etti.
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Geçen sezon Sacha Boey’un satışı sonrasında ön alan baskısı zayıflayan Galatasaray’da Okan Buruk baskı boyunu biraz kısaltarak çözüm bulmuştu.
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Bu sezon zaman zaman üç stoperli zaman zaman ise dörtlü savunma kurgusunu tercih eden tecrübeli çalıştırıcı savunmanın kırılganlığına çözüm bulamadı.
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Ismail Jakobs’un pozisyon hataları gole davetiye çıkarırken sağ bekte görev yapan Kaan Ayhan’ın performansı da ne hücumda ne savunmada vasatı bulabildi.
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Geçen sezonlara kıyasla daha geniş bir alanı savunmak zorunda kalan Lucas Torreira - Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez’in performansları da düşüşe geçti.
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Dinamo mücadelesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abdülkerim Bardakcı savunma üzerine çok çalıştıklarını ve kısa süre içerisinde eskisi gibi az gol yiyen bir takıma dönüşeceklerini ifade etti.
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Galatasaray yönetimi hem stoper hem sağ bek bölgesine takviye için çalışmalarını sürdürüyor.
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Sarı-kırmızılılar stopere Milan Skriniar sağ beke ise Emerson Royal’i kiralamak istiyor.