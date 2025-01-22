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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çağatay Çelik yazdı: Hatalar zinciri devam etti - Futbol Haberleri

        Çağatay Çelik yazdı: Hatalar zinciri devam etti

        Galatasaray avucunun içindeki Dinamo Kiev'i yediği iki basit golle ellerinden kaçırdı ve ilk 8 ihtimalini zora soktu. Sarı-kırmızılıların savunmada yaptığı zincirleme hatalar bu maçta da devam etti

        Giriş: 22.01.2025 - 10:17 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:17
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi’nde puan tablosunda en iddialı durumda yer alan temsilcimiz Galatasaray ligin dibine demir atmış Dinamo Kiev’le 3-3 berabere kaldı.

        • 2

          3-1 öne geçen ve maçı rahat bir şekilde götüren sarı-kırmızılılar skorun 3-2’ye gelmesinin ardından kontrolü kaybetti.

        • 3

          Oyuna sonradan giren Yarmolenko önce skoru 3-2’ye getirdi ardından Davinson Sanchez’in üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla beraberliği kazandırdı.

        • 4

          Mücadele 3-3’lük eşitlikle noktalanırken Galatasaray adına akıllarda tek soru geldi: Bu savunmaya ne oldu?

        • 5

          Son iki sezon kazanılan şampiyonlukları savunmasıyla elde eden ve ligin en az gol yiyen ekibi olan Galatasaray bu sezonki 25 maçın 21’inde kalesinde gol gördü.

        • 6

          Abdülkerim Bardakcı mücadele ardından yaptığı açıklamada yenilen gollerde sorumluluğun büyük bölümünün savunmacılarda olduğunu ancak savunmanın 11 kişiyle yapıldığını ifade etti.

        • 7

          Geçen sezon Sacha Boey’un satışı sonrasında ön alan baskısı zayıflayan Galatasaray’da Okan Buruk baskı boyunu biraz kısaltarak çözüm bulmuştu.

        • 8

          Bu sezon zaman zaman üç stoperli zaman zaman ise dörtlü savunma kurgusunu tercih eden tecrübeli çalıştırıcı savunmanın kırılganlığına çözüm bulamadı.

        • 9

          Ismail Jakobs’un pozisyon hataları gole davetiye çıkarırken sağ bekte görev yapan Kaan Ayhan’ın performansı da ne hücumda ne savunmada vasatı bulabildi.

        • 10

          Geçen sezonlara kıyasla daha geniş bir alanı savunmak zorunda kalan Lucas Torreira - Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez’in performansları da düşüşe geçti.

        • 11

          Dinamo mücadelesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abdülkerim Bardakcı savunma üzerine çok çalıştıklarını ve kısa süre içerisinde eskisi gibi az gol yiyen bir takıma dönüşeceklerini ifade etti.

        • 12

          Galatasaray yönetimi hem stoper hem sağ bek bölgesine takviye için çalışmalarını sürdürüyor.

        • 13

          Sarı-kırmızılılar stopere Milan Skriniar sağ beke ise Emerson Royal’i kiralamak istiyor.

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