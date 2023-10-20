NATO'nun çadır kentinde festival
Hatay'da düzenlenen 11'inci Uluslararası Antakya Film Festivali'nin 'Altındefne' kazananları açıklandı. Ödül töreni, NATO'nun kurduğu çadır kentin yemekhanesinde gerçekleştirildi
- 1
Deprem bölgesinde büyük çaplı ilk sanat festival olan 11'inci Uluslararası Antakya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. İlan edilen 3 günlük 'Milli Yas' üzerine ödül töreni çadırkent yemekhanesinde gerçekleştirildi. Alison Murray'in yönettiği 'Ariel: Back to Buenos Aires' filmi, 'Uzun Metraj En İyi Film' ödülüne layık görüldü. Ödüller, NATO Çadırkent yemekhanesinde sahiplerine takdim edildi.
- 2
Ödül töreninde yaptığı konuşmada misafirelere teşekkür eden festival başkanı Mehmet Oflazoğlu şunları söyledi: ‘Antakya Varsa Ben de Varım’ mottosuyla düzenlediğimiz 11’inci Uluslararası Antakya Film Festivali'nin ardından Yaşadığımız bu zor günlerden, yardımlaşma ve dayanışmayla çıkacağımıza inanıyoruz. Yıkıntıların arasında film festivali olur mu dediler. Evet, hem de daha çok sanata ihtiyacın olduğu süreçteyiz. Bizi bu yıkıntıdan kurtaracak olan şey sanat. Acılarımızı dile getirecek, başka insanların acılarıyla bizi yakınlaştıracak bir ortak nokta bulacak ve bunu dile dökebilmek çok önemli. Birileriyle birlikte bir ortaklık olma içerisinde olma hissi çok önemli. Film izlemek, bir tiyatro oyununu paylaşmak, birlikte ağlamak, birlikte gülmek, bazen acının resmini yapabilmek de iyileştirici bir şey. Yan yana durarak, bir araya gelerek, acılarımızı konuşarak, paylaşarak yeni acılar yaşanmaması için hep birlikte iyileşeceğiz. Sanat iyileştirir.
- 3
Mehmet Oflazoğlu, festivalin yapılmasında katkıları olan; T.C. Kültür Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Kültür Daire Başkanlığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü ve Ansam Kültür Derneği'ne teşekkür etti.
-
- 4
Festivalin zorluğu kadar güzelliğini de yaşadıklarını belirten festival genel koordinatörü Atakan Metin; "Antakya halkına, gelen misafirlerimize hakkıyla filmler seyrettirmeyi çok istedik bununla beraber deprem koşullarını mazeret kabul etmeksizin layığıyla film gösterimlerinde istediğimizi alamadık. Fakat bu festivalde Uçaneller Kukla Tiyatrosu ile çocukların gecikmiş gülümsemelerini, Zeynep Öykü arp konserinde genç kızların sanat heveslerini, Prof. Dr. Emin Önder hocamız liderliğinde gerçekleşen panellerde tam da şimdi sanat yapmanın inancını ve Teoman Kumbaracıbaşı söyleşi konserinde depremzedelerin umutlu söylemlerini duyduk, gördük, konuştuk ve yaşadık. Bunlarla avunmayacağız ve daha fazlası için şimdiden çalışacağız. Savaşlar olmasın diyoruz, diyeceğiz ama sanatın olduğu yerde savaşın imkânsızlığını da anlamalıyız" dedi.
- 5
UZUN METRAJ FİLM
• En İyi Film… Back to Buenos Aires
• En İyi Yönetmen… Push Puase / Ryoma Kosasa
• En İyi Senaryo… Back to Buenos Aires / Alison Murray
• En İyi Görüntü Yönetmeni… Back to Buenos Aires / Rodrigo Pulpeiro
• En İyi Müzik… Dito / Takashi Yuki
• En İyi Kadın Oyuncu… Nairu Yamamoto / Push Puasew
• En İyi Erkek Oyuncu… Taner Cindoruk / Aga
• En İyi Kurgu… Push Puase / Ryoma Kosasa
• En İyi Sanat Yönetmeni… A Three Storey Comedy / Sandra Mitrovic
• Jüri Özel Ödülü… Push Puase
• İzleyici Özel Ödülü… Eflâtun / Cüneyt Karakuş
• Yeşilçam Özel Ödülü… Tebessüm / Sezgin Cengiz- Şiyar Gedik
- 6
BELGESEL FİLM
• En İyi Film… Under The Sky of Damascus / Heba Khaled, Talal Derki, Ali Wajeeh / Danimarka
• Jüri Özel Ödülü… Kaf Kaf / Metin Dağ / Türkiye
• Jüri Özel Ödülü… Karanlıkta Kaybolanlar/ Can Diker / Türkiye
• Teşvik Ödülü… En Güzel Yabancı / Yakup Uygun, Ersin Karahaliloğlu / Türkiye
-
- 7
BELGESEL KISA FİLM
• En iyi Film… Astor Place, The American Dream / Giuseppe Malpasso / ABD
• Jüri Özel Ödülü… Yerin Ruhu / Burcu Dabak Özdemir / Türkiye
- 8
KISA KURMACA FİLM
• En İyi Film… Ida / Irina Voronova / Rusya
• Jüri Özel Ödülü… Curl / Helen Silvander / İsveç
• Jüri Özel Ödülü… İstanbul İstanbul / Demir Özcan / Türkiye
- 9
ÖĞRENCİ KISA KURMACA FİLM
• En İyi Film… Solidified Stairs / Xiao Liu / 00:29:53 / Çin
• Jüri Özel Ödülü… Oblivion / Dmitry Alekseev / 00:06:42 / Rusya
-
- 10
ANİMASYON KISA FİLM
• En iyi Film… The Last Tree / Zülfü Gül / Türkiye
• Jüri Özel Ödülü… Masha and the Bear. Think outside the box / Vladislav Bayramgulov / Rusya
- 11
DENEYSEL KISA FİLM
• En iyi Film… I Was There / Chi Jang Yin / ABD
• Jüri Özel Ödülü… Gaia / Olga Sokolova / Rusya