Ödül töreninde yaptığı konuşmada misafirelere teşekkür eden festival başkanı Mehmet Oflazoğlu şunları söyledi: ‘Antakya Varsa Ben de Varım’ mottosuyla düzenlediğimiz 11’inci Uluslararası Antakya Film Festivali'nin ardından Yaşadığımız bu zor günlerden, yardımlaşma ve dayanışmayla çıkacağımıza inanıyoruz. Yıkıntıların arasında film festivali olur mu dediler. Evet, hem de daha çok sanata ihtiyacın olduğu süreçteyiz. Bizi bu yıkıntıdan kurtaracak olan şey sanat. Acılarımızı dile getirecek, başka insanların acılarıyla bizi yakınlaştıracak bir ortak nokta bulacak ve bunu dile dökebilmek çok önemli. Birileriyle birlikte bir ortaklık olma içerisinde olma hissi çok önemli. Film izlemek, bir tiyatro oyununu paylaşmak, birlikte ağlamak, birlikte gülmek, bazen acının resmini yapabilmek de iyileştirici bir şey. Yan yana durarak, bir araya gelerek, acılarımızı konuşarak, paylaşarak yeni acılar yaşanmaması için hep birlikte iyileşeceğiz. Sanat iyileştirir.