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        Haberler Gündem Güncel Büyükşehir'den Tarsus'ta trafiği rahatlatan düzenleme | Son dakika haberleri

        Mersin Büyükşehir'den trafiği rahatlatan düzenleme: Tarsus Cetvel Köprüsü Kavşağı yenilendi

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin ana arteri konumunda bulunan Atatürk Caddesi ile Mavi Bulvar'ın kesişme noktası olan Cetvel Köprüsü kavşağını yeniledi. Düzenleme ile trafik akışının hızlanması sağlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 13:04 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:04
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        Büyükşehir'den Tarsus'ta trafiği rahatlatan düzenleme
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent içi trafik akışının hızlanması adına kavşak yenileme faaliyetlerine devam ediyor. Motorlu araç sayısı da her geçen gün artan Tarsus'ta, Büyükşehir Belediyesi tarafından kritik noktalarda gerçekleştirilen kavşak düzenleme ve yenileme çalışmalarına Cetvel Köprüsü kavşağı da eklendi.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin ana arteri konumunda bulunan Atatürk Caddesi ile Mavi Bulvar'ın kesişme noktası olan Tarsus Cetvel Köprüsü kavşağını yeniledi. Trafik akışını yavaşlatan söz konusu alandaki dönel kavşak kaldırılarak; orta refüj, araçların istikamet aksları doğrultusunda revize edildi. Kuzey-güney hatlarında duraklama noktaları ve hat girişleri genişletilirken, görüşü engelleyen unsurlar kaldırılıp trafik akışının hızlanması sağlandı.

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        Mobese kamera sisteminin görüş açısını engelleyen unsurların da kaldırıldığı çalışmada, sinyalizasyon sisteminde sağa dönüşlerin serbest olması için altyapı tamamen yenilendi. Sıcak asfaltla kaplanan kavşakta çizgileme işlemi de yerine getirilerek vatandaşın hizmetine sunuldu.

        Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Harita Mühendisi Fethi Eroğlu, yapılan çalışmada her detayın düşünüldüğünü belirterek, "Cetvel Kavşağı olarak adlandırdığımız kavşak üzerinde, Mavi Bulvar ile Atatürk Bulvarı’nın kesişiminde bulunan havuz yapımız vardı. Bu yapı tüm görüşü engelliyordu. Öncelikle onu ortadan kaldırdık ve trafik akışını sağladık. 4 bin metrekarelik alan üzerinde tüm asfaltımızı yeniledik, kaldırımlarımızı genişlettik ve engellilere uygun hale getirdik" dedi.

        Asfaltta çok büyük deformeler olduğunu ve yolun ortasında bulunan ızgaraların sürekli çökme yaptığını kaydeden Eroğlu, "Bu nedenle dönüşlerde araçlarımız sıkıntı yaşıyordu. Ortada bulunan ızgaraları kaldırdık ve yağmur suyu akışını kuzeyden güneye sağlayarak, ızgaraları iç taraflara taşıdık" diye konuştu.

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        Kavşak üzerinde daha önce 8 adet trafik sinyalizasyonu olduğunu belirten Eroğlu, bunu 4'e düşürdüklerini belirterek, "Özellikle 'U' dönüşlerinde çok uzun süreleri bulan trafik akışı, şimdi daha kısa sürelere indi. Sağa dönüşü serbest hale getirdik ve vatandaşlarımıza daha güvenli bir kavşak sunduk" dedi.

        Tarsus Yeni Mahalle Muhtarı Ali Tarhan çalışmanın görsel olarak da çok güzel olduğuna ifade ederek, "Vahap Başkanımıza bu kavşak için çok teşekkür ediyorum. Trafiğin akışını hızlandırdı. Işıklarda dönme biraz zor oluyordu. Yani ışıkla sola döneceğin zaman çok bekliyordun. Şimdi beklemeden transit geçiyorsun" diye konuştu.

        Düzenlemenin trafik akışını hızlandırdığını söyleyen Şehitishak Mahallesi Muhtarı Muhammet Canatar, "Akıllı kavşak sayesinde şu anda trafik çok rahatladı. Daha önce dönüşlerde çok sıkışma oluyor ve ışıklarda bekleme süresi çok fazlaydı. Bu durumlar şu anda çok rahatladı. Asfalt kalitesi de çok iyi" şeklinde konuştu.

        Tarsus Bağlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Altundağ ise, söz konusu kavşağın birçok mahallenin bağlantı noktası olduğunu belirterek, "Bağlar Mahallesi, Gaziler Mahallesi, Yeni Mahalle, Şehitishak'ı bağlayan bu kavşakta çok güzel bir çalışma yapıldı. Başkanımız Vahap Seçer'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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