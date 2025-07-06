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        Haberler Gündem Güncel Büyükçekmece'de otluk alanda yangın! | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de otluk alanda yangın!

        Büyükçekmece'de, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 16:37 Güncelleme: 06.07.2025 - 17:06
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        Büyükçekmece'de yangın çıktı!
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        Fatih Mahallesi D-100 kara yolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında bölgedeki elektrik hattında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bu nedenle bölgeye elektrik verilemedi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Çok sayıda ağacın yandığı alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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