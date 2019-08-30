30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DUMLUPINAR ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARETÇİ AKINI
Zafer Bayramı dolayısıyla Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk Ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 97'nci yıl dönümünde, Dumlupınar Şehitliği'nde anma programları düzenlendi. Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, şehitler için dua etti.
'AY YILDIZ EKİBİ' İLÇEYİ BAYRAKLARLA DONATTI
Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da bir araya gelen gönüllüler, belediyenin desteği ile 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Boztepe Mahallesi'ni Türk bayraklarıyla donattı. Kendilerine 'Ay Yıldız Ekibi' adını veren gönüllü vatandaşlar Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın desteği ile 'Boztepe'yi Bayraklandıralım' projesi kapsamında Boztepe Mahallesi'ni 13 Türk bayrağıyla süsledi. Kaleiçi Mahallesi ile Boztepe Mahallesi'ni birbirine bağlayan tarihi Kemere Köprüsü'ne dev Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Fatih Sultan Mehmet'in resimlerinin yer aldığı bayraklar asıldı. Ev ve işyerleri ile kale duvarlarına asılan Türk bayrakları muhteşem bir görüntü oluşturdu. İlçeye gelen turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
DENİZİN DİBİNDE KUTLADILAR
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yedi dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümünü denizin dibinde Türk bayrağı açarak kutladı. Fethiye Doğadayız Dalış Merkezi üyesi 7 dalgıç, sabah saatlerinde Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Yaklaşık 5 metrede gerçekleştirilen dalışta dalgıçlar Türk bayrağı açtı. Dalgıçlardan bir tanesi "Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılı döviz taşıdı. Dalgıçların gösteri sırasında balıklarla güzel görüntü oluşturdu.
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