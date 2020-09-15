Organizasyondan yapılan açıklamada, dünya sıralamasının 110'uncu basamağında yer alan 33 yaşındaki Büyük Britanyalı tenisçinin, 21 Eylül'de başlayacak turnuvaya özel davetiyeyle katılmasına karar verildiği belirtildi.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu yaşayan Murray, Ocak 2019'da kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmiş yaklaşık 7 ay kortlardan uzak kalmıştı.