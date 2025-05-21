Bütün yaşam kalitenizi etkileyebilir: Uyku apnesine karşı ne yapmalısınız?

Sabah yorgun kalkıyor, gün boyu enerjinizi toplayamıyorsanız ve geceleri boğulma hissiyle uyanıyorsanız, yalnız değilsiniz. Uyku apnesi, birçok kişinin fark etmeden yaşadığı sessiz bir tehdittir. Ama endişelenmeyin, doğru teşhis ve basit tedavi yöntemleriyle uyku kalitenizi yeniden kazanmanız mümkün!

REKLAM advertisement1

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, uyku sırasında kişinin nefes almasının geçici olarak durması ya da düzensizleşmesiyle ortaya çıkan ciddi bir uyku bozukluğudur. Bu durum, gece boyunca defalarca tekrarlayarak kişinin derin ve dinlendirici uykuya ulaşmasını engeller. Uyanmaların çoğu kişi tarafından fark edilmez; ancak sabah yorgun uyanmak, gün içinde konsantrasyon güçlüğü yaşamak ve sürekli uyuklama ihtiyacı duymak bu sorunun açık işaretleri olabilir.