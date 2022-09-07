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Bursluluk sınavı soruları 2022 AÇIKLANDI: MEB ile A ve B kitapçığı İOKBS ile bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı PDF indir

İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?

Bursluluk sınavı binlerce öğrencinin katılımıyla 4 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın geride kalmasıyla beraber 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı MEB tarafından açıklandı. İşte bursluluk sınavı İOKBS soru ve cevapları hakkında ayrıntılar...

07.09.2022 - 22:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene düzenlenen İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı bu yıl 4 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin katıldığı sınavın geride kalmasıyla "Bursluluk sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı?" sorusu araması sıklaştı. İşte İOKBS soru ve cevap anahtarı hakkında bilgiler...

  • BURSLULUK SINAVI SONA ERDİ!

    5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da düzenlendi. 120 dakika süren  sınav 12:00'da sona erdi.

  • BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

    İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı "odsgm.meb.gov.tr" sitesi üzerinden açıklandı.

    İOKBS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • İOKBS SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

    Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

    İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

    Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

    ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

    Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

    Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

  • Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

    Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

    ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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