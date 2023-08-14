İOKBS bursu Ağustos ayı ödeme tarihleri, ortaokul 5,6,7,8 ve lise 9,10,11'inci sınıf öğrencileri tarafından araştırılıyor. İlden ile farklılık gösteren bursluluk parası ödeme günleri, e-Devlet sistemi üzerinden ve PTT aracılığıyla sorgulanabiliyor. 3 Eylül'de gerçekleştirilecek olan sınav öncesinde "Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Ağustos ayı İOKBS bursluluk parası ne zaman ve hangi tarihte ödenecek?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Ağustos 2023 İOKBS bursluluk parası ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler....