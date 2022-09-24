BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

MEB kılavuzda yapılan açıklamada "Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir" bilgisi verildi.

İOKBS bursluluk parası ödemeleri illere göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple ödemelerin ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanması beklenmekte. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.