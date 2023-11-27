Bursa'nın 3 milyon yıllık mağarası: Oylat
Bursa'daki Oylat ve Balıkesir'deki Avcılar mağaraları, sarkıt ve dikitleriyle Güney Marmara'daki yer altı jeolojik oluşumların en güzel örneklerini barındırıyor
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yer alan birbirine bağlı iki katlı Oylat Mağarası, fay hatlarında yaklaşık 3 milyon yıllık süreçte oluştu. Kanyon yamacında asılı durumda, yatay duruşlu, oluşumunu tamamlamış fosil bir mağara olan 720 metre uzunluğundaki yapı, 7-8 metre boylarında sarkıt ve dikitleriyle hayranlık uyandırıyor.
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Yılda 300 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan, genellikle menderesli bir profile sahip olan mağaranın girişinden büyük çöküntü salonuna kadar dar galeriler bulunuyor.
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Oylat Kaplıcaları ve Oylat Şelalesi'nin de bulunduğu alandaki mağaranın turizme önemli katkı sağladığını söyledi. Yüksekliği 93 metreye ulaşan mağaranın içindeki sıcaklığın yaz kış 18 derece olduğunu belirten Taban, şöyle devam etti:
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"Bir rivayete göre mağaranın çok daha uzun olduğu, keşfedilmesi halinde Bursa'ya kadar uzandığı söyleniyor. Burası dönemin kaymakamı tarafından yapılan çalışmalarla keşfediliyor. Özellikle bölgeye gelen ziyaretçilerin burayı görmelerini istiyoruz.
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Orman içinde yaklaşık denizden 750 metre yükseklikteki bir alanda saklanmış gizli bir hazine gibi. Oylat Mağaramız her geçen yıl artan bir ziyaretçi trafiğine sahip. Mağaranın girişinin bulunduğu alanda bir seyir terası projemiz de var, bölgeye değer katacağına inanıyoruz."
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"SARKIT VE DİKİTLERİN BİR SANTİMİNİN OLUŞMASI 16 YIL SÜRÜYORMUŞ"
Oylat Mağarası İşletme Müdürü Sıtkı Milli de yüzde 85 neme sahip mağarayı astım ve bronşit hastalarının sıklıkla ziyaret ettiğini aktardı.
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Mesleğinin dekoratörlük olduğuna değinen Milli, "Böyle bir dekor görmedim, kat kat katmer olmuş su havuzları var, kendiliğinden sıza sıza oluşmuş. İçeride galvaniz saclarla yapılmış merdivenlerden oluşan yol güzergahımız var. Kireç taşından milyonlarca yılda oluşmuş harika bir yer" dedi.
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Mağarayı ailesiyle ziyaret eden 12 yaşındaki Mehmet Efe Şentürk, buraya gelmeden önce araştırma yaptığını dile getirdi.
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İlgisini en çok sarkıt ve dikitlerin çektiğini kaydeden Şentürk, "Bunların bir santiminin oluşması 16 yıl sürüyormuş. Bana çok şaşırtıcı geldi. Normalde 500 basamak var çıkışta inişte, toplam bin basamaktan oluşuyor. 1,5 kilometre ama beni çok yormadı açıkçası, kolaydı" ifadelerini kullandı.
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