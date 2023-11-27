Bursa'nın 3 milyon yıllık mağarası: Oylat

İlgisini en çok sarkıt ve dikitlerin çektiğini kaydeden Şentürk, "Bunların bir santiminin oluşması 16 yıl sürüyormuş. Bana çok şaşırtıcı geldi. Normalde 500 basamak var çıkışta inişte, toplam bin basamaktan oluşuyor. 1,5 kilometre ama beni çok yormadı açıkçası, kolaydı" ifadelerini kullandı.